Filiep Jodts uit Roeselare legt vanmiddag de eed af als nieuwe procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen. Hij volgt Jean-Marie Cool op die met pensioen is. Jodts was tot nu afdelingsprocureur in Veurne.

Filiep Jodts is geboren in Koolskamp, maar woont tegenwoordig in Roeselare. Hij bouwde eerst een carrière als advocaat uit en werd daarna substituut-procureur in Kortrijk. Later ging hij als onderzoeksrechter aan de slag in Veurne om daar dan in 2012 nieuwe afdelingsprocureur te worden. Tijdens zijn loopbaan was Jodts ook een tijdje kabinetsmedewerker. Hij is verder ook voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de wielerbond.