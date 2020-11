Fijnstof nog niet weg uit Vlaanderen

De cel waarschuwde vrijdag voor hoge fijnstofconcentraties in het hele land. De drempel om de bevolking te informeren over de slechte luchtkwaliteit, werd overschreden. Die bedraagt 50 microgram per kubieke meter voor PM10 (fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer) of 35 microgram per kubieke meter voor PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer). Zondagnamiddag waren de fijnstofconcentraties in Brussel en Wallonië weer onder die informatiedrempel gezakt, zegt Ircel.

In Vlaanderen blijft de informatiefase vooralsnog van kracht, maar de komende uren zou de luchtkwaliteit stilaan moeten verbeteren. Maandag zou de luchtkwaliteit in het hele land "vrij goed" moeten zijn. Naar aanleiding van de hoge fijnstofconcentraties, had de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vrijdag opgeroepen om geen hout te stoken in haarden of kachels. Houtverbranding creëert extra fijnstof.

Fijnstof inademen is schadelijk voor de gezondheid. Wanneer de informatiedrempel overschreden wordt, krijgen mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (zoals jonge kinderen, ouderen en mensen met hart- en vaatziekten) de raad om geen ongewone lichamelijke inspanningen te doen.