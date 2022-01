Fijn stof piekt in West-Vlaanderen: "Stook geen hout"

In onze provincie is er een sterke concentratie aan fijn stof door de luchtvervuiling.

Op vele plaatsen is de alarmdrempel overschreden en dat het meest in de regio's Brugge, Kortrijk, Roeselare, Torhout, Oostkamp en Beernem. Enkel aan zee en aan de Franse grens in de Westhoek is de luchtkwaliteit beter. "Best geen hout stoken in kachels of haarden", roept de Vlaamse Milieumaatschappij op.

Alarmdrempel

In Vlaanderen hebben de gemiddelde fijnstofconcentraties voor PM2.5 (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) de drempel van 35 microgram per kubieke meter overschreden. Bij die waarde moet de bevolking worden ingelicht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

"Luchtvervuiling door ongunstig weer"

Vooral in het noorden van het land worden hoge concentraties gemeten. Dat is te wijten aan de opstapeling van luchtvervuiling door de ongunstige weersomstandigheden: een warme luchtlaag boven koudere lucht dichter bij de grond verhindert de luchtverontreiniging te ontsnappen.

De luchtkwaliteit wordt verwacht ten vroegste woensdagmiddag te verbeteren door de aanvoer van zuivere zeelucht. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kleine kinderen, ouderen, astmapatiënten en mensen met de chronische longziekte COPD, wordt aangeraden geen ongewone lichamelijke inspanningen te doen.

"Stook geen hout"

Omdat de fijnstofdeeltjes zo klein zijn, zullen ze ook het huis binnendringen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept de bevolking op om geen hout te stoken in haarden of kachels, zeker niet als bijverwarming of sfeerelement, omdat houtverbranding nog meer fijn stof in de lucht brengt.

"De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen", stelt de Milieumaatschappij. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25 microgram per kubieke meter) en Wallonië (31 microgram per kubieke meter) wordt de informatiedrempel niet overschreden.

Volg hier de luchtkwaliteit op de voet op de website van de VMM.