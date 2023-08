Fietszone en eenrichtingsverkeer: Pittem wil veiligere schoolomgeving

Vanaf 1 september gelden er nieuwe verkeersmaatregelen in de schoolomgeving van basisschool Pit in Pittem. Zo komt er een fietszone en eenrichtingsverkeer. "We hopen dat meer leerlingen op een duurzame wijze naar school (durven) gaan”, zegt burgemeester Denis Fraeyman.

Het gemeentebestuur van Pittem zet met de nieuwe verkeersmaatregelen in de schoolomgeving de eerste stap van het nieuwe mobiliteitsplan.

Meer zebrapaden

Basisschool Pit in de Koolskampstraat komt als eerste aan de beurt. “De onmiddellijke omgeving van de school, tussen het kruispunt met de Tieltstraat en de Joris Wybostraat, richten we in als fietszone. Zo hopen we meer scholieren op de fiets te krijgen", zegt schepen Chris Marreel.

Tussen het kruispunt met de Kauwstraat en de Tieltstraat zal er eenrichtingsverkeer gelden. "Zo minderen we het gemotoriseerd verkeer en kunnen de Kiss & Ride zones vlak voor de school vlotter gebruikt worden. We leggen in de omgeving ook vier extra zebrapaden aan zodat de kinderen veilig kunnen oversteken.”

3D-figuren

Het gemeentebestuur werkt ook aan een duidelijke en uniforme herkenning van de schoolomgeving. “Als autobestuurder moet je meteen zien dat je een schoolomgeving nadert. Aan basisschool Pit plaatsen we bijvoorbeeld felgekleurde potloodpalen en aan de beide scholen in Pittem en Egem plaatsen we Tom & Lily-poppen, opvallende 3D-figuren die de autobestuurders waarschuwen dat ze een schoolomgeving naderen”, zegt burgemeester Fraeyman.

De figuurtjes Tom en Lily vatten post vanaf half september. Na een testperiode van een maand zal het gemeentebestuur de nieuwe maatregelen evalueren en bijsturen indien nodig.

2024

Het aanvullend verkeersreglement is pas definitief na de beslissing van de gemeenteraad van 4 oktober en zal nadien op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.

De uitwerking van de schoolomgeving aan basisschool de Akker voert het gemeentebestuur uit samen met de riolerings- en wegenwerken aan de Molenakker en de Sint-Germanusstraat in 2024.