Fietswinkels kunnen vraag niet volgen

Heel wat mensen nemen de fiets in deze coronatijden en dat zullen de fietsenhandelaars geweten hebben. Velen zitten al een tijdje door hun voorraad en het kan zelfs tot volgend jaar duren voor alles opnieuw aangevuld is.

De fietsenverkoop piekte nog nooit zo hoog. Fietsenwinkels kampen daardoor met tekorten en moeten zelfs al op zoektocht naar onderdelen.

Veel mensen kiezen voor de fiets om fit te blijven, maar ook om te ontspannen onder de eerste zonnestralen. En dat maken de elektrische fiets en de plooifiets alleen maar gemakkelijker, waardoor er een nieuwe soort fietser is ontstaan. Ook van die fietsen is de voorraad zo goed als uitgeput en kan bijbestellen momenteel niet.

Ook Hakim van Shifting Gears in Zuienkerke die al jaren gespecialiseerd is in sportieve en koersfietsen moet op zoek naar onderdelen en zag zijn verkoop nog nooit zo hoog pieken. Hij wacht al op zijn assortiment van 2022.

Elk jaar worden in ons land tot een half miljoen fietsen verkocht. Zo’n zestig procent is elektrisch.