Fietsverbinding met AZ Delta officieel ingereden

In Rumbeke bij Roeselare is de fietsverbinding met het nieuwe ziekenhuis AZ Delta officieel ingereden. Bij de bouw van de nieuwe campus was een goede bereikbaarheid met de fiets een prioriteit.

Met het ambitieuze project 'Velodroom' wil Roeselare zich trouwens de volgende jaren nog meer op de fietskaart zetten.

Vanaf het nieuwe houten brugje over de scheidingsbeek tussen Rumbeke en Oekene vertrekt een tiental fietsroutes, die ervoor zorgen dat je veilig kan fietsen naar de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke. Het ziekenhuis spoort dan ook alle medewerkers aan om met de fiets te komen werken. Schepen Griet Coppé: "Samen met Roeselare hebben we vanuit 9 buurgemeenten een specifieke bewegwijzering voor fietsers opgezet. Die zorgt ervoor dat fietsers niet altijd op de snelste maar op de meest veilige en comfortabele manier het ziekenhuis kan bereiken. We stellen vast dat ze gretig worden gebruikt."

Net vandaag pakt Roeselare ook uit met het ambitieuze project 'Velodroom'. De stad nóg aantrekkelijker maken voor fietsers is het doel, daarom schakelt Roeselare een versnelling hoger voor meer en betere fietspaden. Roeselare roept iedereen op om ook straks in de winter wat vaker koning auto op stal te laten en de fiets te gebruiken voor kortere verplaatsingen.