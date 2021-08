Fietsstraten in Kortemark voer voor felle discussies

De gemeente telt voortaan zeven fietsstraten, die worden aangeduid met een felrode lijn op het midden van de weg. In een fietsstraat mag je met de wagen fietsers niet inhalen. En mag je maar 30 km per uur rijden. Veiligheid voorop dus, al is niet iedereen fan van de in het oog springende rode wegmarkering. Op sociale media wordt heel wat kritiek gespuwd. "Op wat trekt dat eigenlijk allemaal? Wat een mislukt schilderij is me dat", is de teneur. Al beseffen sommigen ook het nut van fietsstraten. "Ik begrijp het wel, met al die fietsongevallen tegenwoordig." Voor- en tegenstanders dus.