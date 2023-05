Fietsstraten in centrum van Ingelmunster

Ook in Ingelmunster werken ze aan de veiligheid. Daar maken ze van het centrum één grote fietszone. 16 straten veranderen in fietsstraten.

In de fietsstraten mogen automobilisten fietsers niet inhalen en ze mogen ook niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Daardoor zal het verkeer in het centrum van Ingelmunster en in de stationsbuurt helemaal afgestemd zijn op maat van de fietsers. De inwoners waren trouwens zelf vragende partij. Ingelmunster hoopt dat het dankzij de fietszones nog meer inwoners op de fiets krijgen.

"Het is ook niet zo dat we de auto verbannen", zegt schepen van mobiliteit Trui Lambrecht. "Maar we willen de mensen wat beter laten nadenken vooraleer ze in de auto stappen. Dat het misschien ook mogelijk is om met de kinderen bijvoorbeeld naar school te fietsen en ze daar af te zetten met de fiets."