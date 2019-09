Fietsstraat Lauwe officieel open

Op de eerste schooldag werd de fietsstraat in de Hospitaalstraat in Lauwe feestelijk geopend door het stadsbestuur van Menen en basisschool De Wonderwijzer.

Een fietsstraat houdt in dat automobilisten geen fietsers mogen inhalen. Fietsers mogen op hun beurt dan weer de helft van de rijbaan innemen. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. Schepen van Mobiliteit Patrick Roose: "Veiligheid is een topprioriteit, verkeersveiligheid is daar zeker een onderdeel van. De nieuwe verkeerssituatie is het gevolg van een eerste stap van het schoolbestuur zo’n zes maanden geleden. We verwelkomen dan ook alle ideeën die de verkeersveiligheid voor kinderen kunnen vergroten met open armen."

De stad bekijkt waar er verder nog schoolstraten kunnen komen in overleg met de directie van de scholen, ouders/grootouders en de lokale politie Een schoolstraat is een straat nabij een school waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dit aan het begin en einde van de schooldag. De straat is toegankelijk voor voetgangers, fietsers en uiteraard voor de hulpdiensten. Wie toch met de auto komt kan verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan.