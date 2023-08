Fietsster levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Poelkapelle

In Langemark-Poelkapelle is deze ochtend een fietsster levensgevaarlijk gewond geraakt. De vrouw werd in de Kattestraat aangereden door een wagen.

Het slachtoffer reed iets voor 7u30 met haar fiets op de Vrijbosroute, een oude spoorwegbedding tussen Ieper en Kortemark. Bij de kruising met de Kattestraat in Poelkapelle liep het mis. De vrouw verleende vermoedelijk geen voorrang aan een wagen die in de richting van het militair domein reed. De bestuurder van de wagen kon de fietsster niet meer ontwijken waardoor het tot een aanrijding kwam. De vrouw raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De wagen is na de botsing van de weg geraakt, tegen een duiker gebotst en tientallen meters verder tot stilstand gekomen op een akker. De bestuurder werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Intussen kwam een takeldienst langs om de wagen uit het veld weg te halen. De Kattestraat is tot zo lang afgesloten vanaf het kruispunt met de Stadensteenweg tot het kruispunt met de Kampstraat en Conterdreef.