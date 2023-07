Fietsster in levensgevaar na ongeval in Koksijde

Bij een verkeersongeval in Koksijde heeft een 21-jarige vrouw uit Veurne dinsdagavond levensbedreigende verwondingen opgelopen. De fietsster werd aangereden door een auto die voorrang van rechts had moeten verlenen.

Het ongeval deed zich rond 19.30 uur voor op het kruispunt van de Koningstraat en de Langeleedstraat in Wulpen, een deelgemeente van Koksijde. Een jonge vrouw fietste in de Koningstraat en werd op de T-splitsing met de Langeleedstraat aangereden door een voertuig. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Voorrang van rechts

Het Veurnse parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert had de auto voorrang van rechts moeten verlenen aan de fietsster. Het rijbewijs van de veertiger werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.