Fietsster gekneld tussen vrachtwagen en snoeiwagen in Menen

In Menen is een fietser zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de N32 van Roeselare richting Menen.

In de berm van de N32 was er op het moment van de feiten een snoeiwagen aan het werk. Toen die opschoof om verder te rijden, probeerde de fietser de wagen links in te halen. Op dat moment kwam er ook een vrachtwagen links voorbij. Daardoor raakte de vrouw gekneld tussen de vrachtwagen en de snoeiwagen.

"Het gaat om een vrouw die zwaargewond naar het ziekenhuis in Roeselare is afgevoerd. Verder weten wij nog niets over haar identiteit. Er is geen verkeersdeskundige aangesteld omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren", aldus Stefaan Vannieuwenhuyse van politizone Grensland.