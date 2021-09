Fietsrelanceproject van start in Koksijde, Ten Bogaerdelaan krijgt comfortabele fietspaden

Het betonnen wegdek van de enkelrichtingfietspaden langs de Ten Bogaerdelaan (N8) in Koksijde wordt vervangen door asfalt. Zo wordt het fietscomfort langs de gewestweg verbeterd en wordt de keuze voor de (e-)fiets gestimuleerd.

Investeren in fietspaden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden in West-Vlaanderen en dat vraagt de nodige investeringen. “We hebben het afgelopen jaar massaal de fiets (her)ontdekt. Deze positieve fietstendens wil ik vasthouden en verder stimuleren om zo bij iedereen een fietsreflex te creëren. Mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig en comfortabel kan. Daarom trek ik nooit geziene budgetten uit voor de versnelde realisatie van concrete projecten voor meer en betere fietspaden”, zegt Lydia Peeters die 14 miljoen uittrekt voor fietspadrenovaties in West-Vlaanderen. (Lees verder onder de foto)

Dit jaar zullen er 4 fietsrelanceprojecten in West-Vlaanderen van start gaan. In 2022 komen daar nog een 20-tal projecten bij. In oktober worden ook de fietspaden aangepakt langs de Elisabethlaan in Oostende (R31), langs de Westkerkestraat in Ichtegem (N368), de Doorniksesteenweg tussen Kanaalweg en Heesterstraat in Outrijve (N353) bij Avelgem. Alle betonnen fietspaden krijgen een krijgen comfortabele asfaltlaag.