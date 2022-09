Fietsersbond Kortrijk: fietsbeleid is goed, maar toegangswegen zijn niet veilig

Twee elementen komen duidelijk naar voor: de fietser is best wel tevreden met het gevoerde fietsbeleid van de stadscoalitie. Tegelijk is er geen enkele historische toegangsweg naar Kortrijk die volgens de Zuid-West-Vlaamse en Kortrijkse fietser duidelijk voldoet inzake veiligheidsgevoel.

Dries Gellynck, voorzitter Fietsersbond Kortrijk: “Uit de enquête blijkt dat niet iedereen overtuigd is van de voordelen van de fietszone en fietsstraten zoals die nu bestaan. We pleiten voor meer informatie en communicatie hieromtrent naar de burger toe. Niettegenstaande de fietsers ervan overtuigd zijn dat het stadbestuur het fietsgebruik sterk aanmoedigt, is er werk aan de winkel inzake communicatie en kennisgeving van het meldpunt 1777. De Kortrijkse fietser weet vaak niet dat hij terecht kan bij het meldpunt om hindernissen of ongemakken rond het fietsen in Kortrijk aan te kaarten.”

Verder valt op dat geen enkele historische toegangsweg naar Kortrijk ervaren wordt als duidelijk veilig. De veiligste toegangsweg is volgens de Kortrijkse fietser de N43 tussen Kortrijk en Aalbeke. Toch scoort deze weg niet uitmuntend, niettegenstaande de gedane inspanningen. “Vanuit de Fietsersbond wordt verwacht dat, na de volledige afwerking van de N43, het veiligheidsgevoel zal toenemen.”

Onveiligste wegen

De als onveiligste ervaren historische toegangswegen zijn de Gentsesteenweg, Brugsesteenweg en Oudenaardsesteenweg. Het is moeilijk om te achterhalen waarom de fietser de ene weg als veilig beschouwt en de andere niet. "De kruisingen met de R8 komen vaker in beeld als problematisch, en in het geval van de Gentsesteenweg is het heel duidelijk wat er misgaat. De staat van het fietspad op de Gentsesteenweg tussen de kringloopwinkel tot en met de R8 wordt heel vaak genoemd als reden van onveiligheid. Als er al een prioriteitenlijstje moet worden opgesteld, dan komt dit gedeelte van de Gentsesteenweg duidelijk in beeld. De overheid moet niet langer wachten op de volledige heraanleg van de Gentsesteenweg. De staat van het fietswegdek voldoet niet. Een heraanleg van het fietspad volgens ons snel gebeuren.”

Op het gebied van snelle en veilige fietsverbindingen, kwamen twee projecten in beeld. Ten eerste de fietssnelweg van Kortrijk naar Waregem en ten tweede – een nieuw idee dat de Fietsersbond Kortrijk op de kaart wil zetten – een fietsbrug of -tunnel tussen de Scheutistenlaan en de Beeklaan om op die manier het E17-complex aan cowboy Henk te vermijden. Jan Goeminne, lid van de lokale afdeling: “Het is helder dat de Oudenaardsesteenweg aan Cowboy Henk zowel door fietsers als automobilisten aangeduid wordt als problematisch voor fietsers. Het idee van een fietsbrug die ervoor zorgt dat de fietsers niet meer hoeven te passeren aan de vele op- en afritten van het E17-complex, wordt door velen gedragen.”