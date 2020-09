Fietsersbond Ieper vraagt meer ruimte voor fietsers

Zaterdagvoormiddag tussen 10.30u en 11u voerde de Ieperse Fietsersbond actie in de binnenstad. De actievoerders fietsen rond met een stokbrood en/of afstandhouder aan hun fiets gebonden. Zo maakten ze visueel duidelijk waarom ze vragen: een veilige zijdelingse afstand van één meter, en dus meer plaats voor de fietser.

Het is voor veel fietsers herkenbaar: je begeeft je in de smallere straten van de stad en je voelt je heel onveilig, omdat de wagens die je inhalen veel te dicht rijden. Sommige fietsers wijken dan uit naar het trottoir, wat absoluut niet aangewezen is en zeker niet veilig is voor voetgangers. Daarom stippelde de Fietsersbond een actie uit.

Burgemeester Emmily Talpe was ook aanwezig bij de actie. Ze kreeg een stokbrood cadeau van de Fietsersbond en onderstreepte de inspanningen en intenties van het stadsbestuur om de stad Ieper fietsvriendelijker en -veiliger te maken.