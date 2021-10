Fietsers trotseren hondenweer voor klimaat op Ride the tide

Ze fietsen langs een toekomstige overstromingslijn in Vlaanderen. Op deze manier brengen ze in beeld wat de fysische gevolgen van de klimaatcrisis voor de gewone mensen kunnen zijn en daar willen ze de overheid bewust van maken. De tocht wordt georganiseerd door de vzw Climate Express.

"Er kan meer worden gedaan," zegt Vincent Vasseur van Climate Express. "We willen een strenger klimaatbeleid, zodat de gevolgen minder erg zijn en de zee niet tot hier zal komen." (Lees verder onder de afbeelding)

Het overstroomde land

Op bovenstaande kaart zie je tot waar West-Vlaanderen in 2100 kan overstromen als we niet snel iets doen aan de opwarming van de aarde. De overstromingslijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dat zegt ook Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee. "Een derde ligt in lagergelegen gebied en kan overstromen. Het woord Vlaanderen betekent ook etymologisch het overstroomde land. We mogen dat niet vergeten. Het is een uitdaging. We moeten er iets aan doen als we willen dat de volgende generaties ook in deze mooie provincie willen blijven wonen."

Poperinge lijkt op de kaart net niet bedreigd door het water, maar de stad wil zich toch inzetten voor het klimaat met een lokaal actieplan. De stad steunt ook het burgemeestersconvenant 2030, een engagement om de C02 uitstoot met 40% te doen dalen.