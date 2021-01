Fietsers mogen in Kortrijk soms veilig rechts door rood

De stad en ook de fietsersbond waren al langer vragende partij maar omdat het om Gewestwegen gaat moest Vlaanderen het licht op groen zetten. Kortrijk is nu de eerste stad in West-Vlaanderen die de borden krijgt.

De Meensepoort in Kortrijk is één van de veertien kruispunten waar in het voorjaar het zogenaamde B22 verkeersbord in het straatbeeld verschijnt. Onder meer ook De Pottelberg, de Condédreef en de Oudenaardsesteenweg krijgen zo'n borden. Axel Weydts : Schepen van Mobiliteit Kortrijk: "Dit gaat eigenlijk om een comfortmaatregel voor de fietsers, omdat het eigenlijk een heel logische zaak is. Je hebt veel kruispunten waar je als fietsers staat te wachten aan het rode licht, maar waar je eigenlijk perfect veilig kan doorrijden als je rechtsaf moet omdat je niet in conflict komt met het verkeer dat op dat moment groen heeft. In het Brussels gewest is men daar al langer mee aan de slag, al enkele jaren. En daar leren ook de proefperiodes dat het absoluut geen aanleiding geeft tot onveilige verkeerssituaties."