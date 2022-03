Voetgangers en fietsers kunnen sinds vandaag via de nieuwe Munkenbrug van Ooigem naar Desselgem. Autobestuurders moeten nog even geduld hebben tot volgende maand.

De brug is het resultaat van ingrijpende werken die bijna twee jaar duurden. De nieuwe brug is een stuk hoger dan de vorige zodat grotere schepen er voorbij kunnen. Met de afwerking van de brug die 99 meter lang is verdwijnt ook de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug iets verderop.