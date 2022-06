Fietsers baas in Brugge: 90 fietsstraten in één keer erbij

In Brugge komen er na de zomer in één keer 90 fietsstraten bij. De wijk Christus-Koning wordt vanaf 15 juli één grote fietszone. “We willen hiermee een fietsklimaat bevorderen waarbij de fietser prioriteit krijgt in het verkeersverloop”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het gaat alles samen om 13 kilometer fietsstraten en meer dan 200 nieuwe verkeersborden. Er is onderzocht om het gehele historische centrum als één fietszone in te richten maar de wetgeving laat dit voorlopig niet toe, zegt de stad.

Wat is een fietszone?

"Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De maximumsnelheid bedraagt er 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietszone staat de fietser centraal: gemotoriseerd verkeer is te gast en mag de fietsers niet inhalen.

“Een fietszone wordt ingericht in een gebied waar veel fietsers of belangrijke fietsroutes zijn en waar het verblijfskarakter van de wijk primeert. Een deel van Christus-Koning voldoet aan deze definitie en is dus uiterst geschikt voor de inrichting van een fietszone”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Fietszone Christus-Koning

Christus-Koning krijgt vanaf vrijdag 15 juli twee fietszones.

Het gaat enerzijds om de zone tussen de Filips de Goedelaan (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen). Anderzijds gaat het om de zone tussen de Houtkaai (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen). De Leopold I-laan zit niet in de fietszone inbegrepen. Deze straat wordt bij de heraanleg uitgerust met fietspaden. De Karel de Stoutelaan kan na de heraanleg wel worden toegevoegd aan de fietszone.

90 fietsstraten in de binnenstad

Burgemeester Dirk De fauw: “We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht om het historisch centrum van onze stad in te richten als fietszone, maar door de wetgeving is dit tot op vandaag nog niet mogelijk. Daarom creëren we in een afgebakend gebied in de binnenstad een netwerk van aaneensluitende fietsstraten.

In totaal worden er na de zomer 90 straten fietsstraat, wat overeenkomt met een totale afstand van 13,06 kilometer. Brugge wordt hiermee meer dan ooit een echte fietsstad.”

Om dit te realiseren worden in de binnenstad 211 verkeersborden ‘fietsstraat’ geplaatst. Deze verkeersborden worden maximaal bevestigd aan bestaande palen.

Straten waar op heden geen voertuigen kunnen komen omwille van te smal of straten die voetgangerszone zijn, worden geen fietsstraat. Straten waar toegang verboden is, uitgezonderd voor fietsers, worden ook geen fietsstraat.