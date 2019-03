Fietserbond Roeselare kaart knelpunten aan

De Fietsersbond heeft in Roeselare aan de gemeenteraadsleden de pijnpunten voor fietsers getoond. Er is nog werk aan de winkel maar de stad werkt stap voor stap aan oplossingen.

Een 50-tal fietsers, waaronder ook burgemeester Declercq en een aantal schepenen en gemeenteraadsleden, fietsen naar een aantal knelpunten in de stad. De Fietsersbond wil op die manier de pijnpunten in Roeselare blootleggen en kijkt naar het stadsbestuur voor oplossingen.

Levensgevaarlijke situaties

Zo is het in de fietsstraten in het centrum soms levensgevaarlijk voor fietsers, vooral omdat heel wat automobilisten hen toch inhalen. Bij een controle bleek zelfs de helft van de bestuurders in overtreding. Ook heel wat kruispunten en oversteekplaatsen in het centrum zijn niet aangepast aan het huidig fietsverkeer.

De stad heeft werkt ondertussen wel aan oplossingen. Zo wil het de huidige fietsinfrastructuur optimaliseren en zijn er ook plannen voor zo'n 100 kilometer bijkomende fietspaden.