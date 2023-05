Fietser zwaargewond na aanrijding met betonmolen in Kortrijk

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het rondpunt tussen de Markesteenweg en de Felix De Bethunelaan. De fietser, een veertiger, raakte zwaargewond en werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval is onder meer het busverkeer in de buurt verstoord. Dat meldt De Lijn.

Charter om zwaar verkeer te vermijden

Over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket zal een verkeersdeskundige aanstellen om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. In de buurt van de plek waar het ongeval gebeurde, bevinden zich verschillende scholen en is het soms erg druk. De stad Kortrijk was in 2016 nochtans de eerste stad die een werfcharter ondertekende om zwaar verkeer te mijden rond schoolomgevingen bij het begin en het einde van een schooldag.

Zo'n charter is echter niet dwingend. In Roeselare gaan ze daarom een stapje verder. Daar nemen ze een verbod van zwaar werfverkeer tijdens de schooluren meteen op in de bouwvergunningen. Wie zich als werfarbeider niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete van 350 euro.