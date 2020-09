In de Hoogstraat in Bavikhove is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Een man van 89 kwam daarbij om het leven.

Het ongeval gebeurde rond 9u45. Een fietser en een lichte bestelwagen reden in dezelfde richting. De bejaarde fietser week plots uit naar links. De chauffeur van de bestelwagen, een man van 48 uit Waregem, kon de fietser niet meer ontwijken. Buurtbewoners en later ook de hulpdiensten probeerden het slachtoffer te reanimeren, tevergeefs. De man woonde in de straat. Mogelijk realiseerde hij zich plots dat hij zijn huis was voorbijgefietst en wilde hij terugkeren.