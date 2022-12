Fietser overleden nadat hij door windstoot in gracht belandde

Bij een ongeval in het West-Vlaamse Harelbeke is zaterdagochtend een 63-jarige man uit Waregem om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De fietser kwam vermoedelijk door een windstoot in de gracht terecht.

Het slachtoffer werd rond 9.30 uur door voorbijgangers opgemerkt in een gracht langs de Waregemsestraat. Het is dus niet duidelijk hoe lang de fietser al in de gracht lag. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De zestiger werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek aan zijn verwondingen. Volgens de eerste vaststellingen lag een windvlaag vermoedelijk aan de basis van het ongeval. Door een hevige windstoot moet de fietser naast de weg beland zijn, waarna hij niet meer op eigen kracht uit de gracht geraakte. Het parket stuurde geen verkeersdeskundige ter plaatse.