Fietser in levensgevaar na ongeval in Geluveld

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A19 in Geluveld bij Zonnebeke is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij raakte een fietser van 79 levensgevaarlijk gewond.

Een fietser werd er aangereden door een voertuig. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld.

Met de dodelijke ongevallen in Wijtschate en Wevelgem kunnen we spreken van gitzwarte dag in het verkeer in onze provincie.

Bekijk ook: