Fietser in levensgevaar na ongeval in Brugge

Vermoedelijk is de fietser op een gladde plek uitgeschoven waardoor ze onder de auto terecht kwam. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de vrouw, die er erg aan toe was over naar het ziekenhuis. Ze zou in levensgevaar zijn. De bestuurder was zwaar aangedaan door het voorval. De politie deed de nodige vaststellingen.