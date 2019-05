Fietser en wandelaar koning in centrum Wervik

Wie daar nog met de auto moet zijn, zal dat kunnen, maar het doorgaand verkeer moet verdwijnen. Hoe dat dan allemaal concreet ingevuld wordt, is nog niet duidelijk. Het zijn nog ideeën, maar inwoners en handelaars zullen mee betrokken worden. Toch hoopt Wervik om tegen de zomer van volgend jaar al te kunnen proefdraaien.

'Auto's niet bannen'

Wie nog met de auto in het centrum van Wervik moet zijn, zal dat nog kunnen. Maar de bedoeling is om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de historische binnenstad te weren en rond het centrum te leiden.

Bart Pynket, schepen van mobiliteit in Wervik: 'Er is geen ring in Wervik natuurlijk, maar de gewestwegen vormen een cirkel, we gaan de binnenstad ontzien. In die zin dat we het fietsverkeer willen laten voorrang hebben. We willen fietsstraten maken. Maar betekent dit dat de auto gebannen zal worden uit het centrum, neen, helemaal niet. Maar de auto, die heel dominant is in het straatbeeld, zal z’n plaats moeten kennen. De fietser en de voetganger zullen voorrang hebben.'

Handelaars niet vergeten

Het stadsbestuur heeft een akkoord om een plan op te maken om de mobiliteit in Wervik aan te pakken. Het wil op die manier de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad verhogen. Maar niet zonder de inwoners en ook de handelaars uit het oog te verliezen.

Handelaar Veronique Deman reageert: 'Dat ze de auto willen wegwerken is niet slecht natuurlijk, maar er moet toch voorzien worden dat de auto’s de plaatselijke zelfstandigen nog kunnen bereiken. Neem nu om bestellingen af te halen, maar ook minder mobiele mensen die ergens een koffietje willen gaan drinken'. Schepen Bart Pynket: 'Alles is en zal even goed bereikbaar blijven.'

In het ideale scenario wil Wervik volgend jaar in de zomer proefdraaien.