Een man van 58 jaar uit Ledegem is woensdagavond overleden. Een automobilist trof hem aan in een gracht met zijn fiets. Dat bevestigt de politie van zone Riho.

Op een landelijke weg in Oekene bij Roeselare zag een vrouw die met haar wagen voorbijreed, een man en een elektrische fiets liggen in de gracht. Ze verwittigde de hulpdiensten, maar het slachtoffer kon niet meer geholpen worden. Het is niet duidelijk hoe de man in de gracht terechtkwam. Op het eerste gezicht is er geen sprake van een aanrijding, aldus de politie. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, onderzoekt het ongeval.