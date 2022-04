Fietser anderhalve maand na ongeval in Lichtervelde alsnog overleden

Een 60-jarige man uit Torhout is ruim anderhalve maand na een ernstig verkeersongeval in Lichtervelde alsnog aan zijn verwondingen bezweken. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De fietser werd op een kruispunt gegrepen door een auto.

Het ongeval deed zich op 8 maart rond 8.15 uur voor. Een 23-jarige hoogzwangere vrouw uit Lichtervelde kwam met haar wagen uit de Hazelstraat en wilde de Roeselarebaan opdraaien. Bij dat manoeuvre had de bestuurster een fietser niet opgemerkt, waardoor het tot een aanrijding kwam. De 60-jarige man uit Torhout werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij ondertussen alsnog aan de gevolgen van het ongeval overleden.

Het Brugse parket besliste die bewuste dinsdagochtend om geen verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. Op basis van de verklaringen van een getuige waren de omstandigheden immers duidelijk. Wellicht was de bestuurster verblind door de laaghangende zon.

