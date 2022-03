Vrijdagmorgen is opnieuw iemand overleden in het verkeer. Een 57-jarige fietser stierf langs de Isabellalaan in Zeebrugge. Hij werd gegrepen door een vrachtwagen.

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De vrachtwagen en de fietser reden in dezelfde richting. Toch botsten ze, om twintig over tien. De fietser belandde onder de vrachtwagen. Hulpdiensten kwamen ter plaatsen maar konden het slachtoffer niet meer redden. De Isabellalaan was in één richting afgesloten voor alle verkeer.