Fietsendief aanhoort straf en valt op grond

Zijn kompaan Augustin F. (29) kreeg drie jaar cel. De twee Roemenen moesten zich in totaal verantwoorden voor dertig fietsdiefstallen, twee pogingen en bendevorming.

Sinds juni 2018 werd vooral Oostende geteisterd door diefstallen van dure of nieuwe fietsen. De verdachten werden op 29 juli toevallig herkend door een alerte politieman die beelden van een eerdere diefstal had gezien.

Ionel N. en Augustin F. gebruikten meestal dezelfde methode. In de fietsenstalling aan het zwembad werd het slot eerst met een kniptang doorgeknipt. Even later keerden de beklaagden dan terug om de fiets mee te nemen. N. verkocht de fietsen later door op een markt in Brussel. Het OM vorderde voor beide beklaagden drie jaar cel.

Zeven eerdere veroordelingen

De advocaat van N. legde uit dat zijn cliënt enkel op dievenpad ging om zijn gezin te onderhouden. Ondanks zeven eerdere veroordelingen zit de Roemeen voor het eerst in de gevangenis. "Hij zal me misschien tegenspreken, maar het is goed dat hij het nu eens aan den lijve heeft ondervonden", pleitte meester Marijn Van Nooten. De verdediging drong aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

Augustin F. betwistte wel zijn betrokkenheid bij een deel van de feiten. Volgens zijn advocate was hij slechts de loopjongen van zijn landgenoot. "Mijn cliënt kreeg 150 euro per dag, maar N. koos de fietsen en regelde de verkoop", aldus meester Shari Van Den Bremt.

De rechter veroordeelde Ionel N. uiteindelijk tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf. De beklaagde keek onmiddellijk in de richting van zijn huilende vrouw en jonge kinderen. Daarna liet hij zich ontredderd op de grond vallen. N. weigerde blijkbaar op te staan, waarna de politie hem boeide en afvoerde.