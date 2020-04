Fietsen op markt in Ieper wordt aangenamer

Want losliggende kasseitjes en putten en bulten in het wegdek zorgen er al enkele jaren voor dat fietsen op de Grote Markt, aan de kant van de D'Hondtstraat en de Sint-Jacobsstraat, heel lastig is. Het heeft veel weg van sommige kasseistroken uit de helleklassieker Parijs-Roubaix.

De kasseien op de Grote Markt ogen natuurlijk wel mooi en passen bij het historische karakter van de stad, maar ze zijn minder aangenaam om over te fietsen. Dat wordt nu verholpen met de aanleg van fietscomfortstroken aan beide zijden van deze belangrijke verbindingsas. Hierdoor krijgt de fietser meer ruimte en fietscomfort.