Fietsen in het spoor van Chantal en de sheriff

Goed nieuws voor wie houdt van de fictiereeks Chantal. Want vanaf nu kan je in het spoor van de populaire politie-inspecteur fietsen door Lo-Reninge en Alveringem.

In Lo-Reninge en Alveringem vonden de afgelopen twee jaar de opnames plaats van Chantal, een spin-off van Eigen Kweek. De serie speelt zich af in het fictieve dorp Loveringem en draait rond inspecteur Chantal Vantomme en sheriff Cloedt, vertolkt door Maaike Cafmeyer en Dries Heyneman. Een tweede reeks van Chantal is trouwens al opgenomen en er zijn ook plannen voor een derde en vierde seizoen.

De toeristische diensten van Lo-Reninge en Alveringem hebben nu samen met Toerisme Westhoek een Loveringem-fietsroute uitgestippeld van 45km langs 20 filmlocaties en 15 bezienswaardigheden in beide gemeenten, zoals het administratief centrum op de Markt in Lo (dat dienstdoet als politiekantoor), het sluizencomplex aan de Fintele in Pollinkhove en de bar Tabac 'De Miserie' in Beveren aan de IJzer (zie foto).