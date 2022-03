Fietsen gezegend in Ieper, wielertoeristen klaar voor nieuw seizoen

Voor veel wielertoeristen begint rond deze periode een nieuw seizoen van wekelijkse ritjes op zondag. Sommige clubs willen tradities in ere houden, zoals deze morgen in Ieper: daar kwamen zo'n 200 wielertoeristen samen voor de fietsenwijding.

De bedoeling van de fietswijding, is om de renners te beschermen tegen ongelukken op de weg. Voor de renners zelf is het eerder een traditie, dan een beslissing vanuit een diep christelijk geloof. "Als je zelf wat respect hebt voor de weggebruikers, is dat een voordeel natuurlijk", zegt Jeroen Depinois van wielerclub Koeketoe. "Maar als je ook gewijd wordt, dan geeft dit een extra betekenis, denk ik."