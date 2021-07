Fietsdievegge moet maand langer in cel blijven

Dat heeft de raadkamer in Veurne beslist. De verdachte sloeg haar slag in de fietsenstalling van het politiecommissariaat in Diksmuide. Pas dinsdagavond 20 juli merkte de politieman dat zijn elektrische fiets verdwenen was. Op camerabeelden was te zien hoe iemand de fietsenstalling van het politiecommissariaat was binnengedrongen en met de fiets aan de haal was gegaan. Uiteindelijk konden de verdachte én de fiets woensdag in de vooravond aangetroffen worden aan de Esenweg in Diksmuide. De vrouw uit Koekelare werd naar aanleiding van de feiten gearresteerd. Vrijdagnamiddag werd de vrouw voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om haar aan te houden op verdenking van fietsdiefstal. De raadkamer besliste nu dat de vrouw nog een maand langer in de gevangenis moet blijven.

