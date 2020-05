Fietsdiefstallen Brugge op laagste punt sinds 2015

In Brugge is het aantal fietsdiefstallen de laatste vijf jaar gedaald.

Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a). In 2015 waren er nog 951 aangiftes, vorig jaar 735. Vorig jaar werden ruim 1.800 fietsen opgehaald, het merendeel daarvan stonden al langer dan een maand onaangeroerd aan het station of elders in het centrum of deelgemeenten. Daarvan konden er een kleine 170 terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar. De teruggevonden fietsen die na 3 maanden wachttijd niet konden worden terugbezorgd aan de eigenaar worden verkocht. Daarvoor werkt Brugge samen met de fietsherstelplaats van Groep Intro. Die worden opgeknapt, gemerkt en voorzien van een goed slot.

Preventie

Brugge doet heel wat inspanningen om fietsdiefstallen te vermijden. Zo worden er meermaals per jaar labelacties georganiseerd waarbij inwoners gratis hun fiets kunnen laten merken. En er is ook een werkgroep fietsdiefstal. Daarin zitten onder meer leden van de lokale politie, fietspunt, NMBS, gemeenschapswachten, preventiedienst en fietsendienst. Een belangrijke doelstelling is het voorzien van comfortabele en fietsdiefstalveilige infrastructuur.