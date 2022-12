Fietscampagne lanceert drinkfles met Yves Lampaert

In het kader van de verkeerscampagne 'fietsen in harmonie' is een speciale drinkbus voorgesteld. Daarop staat het gezicht van de campagne, renner Yves Lampaert. De drinkbus wordt in beperkte oplage verdeeld.

De verkeerscampagne is een samenwerking tussen de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en Velofollies. Bedoeling is het fiets- en wielertoerisme in de provincie veilig, reglementair en harmonieus te houden.

"In elke bevraging van de bevolking wordt verkeersveiligheid op de eerste plaats gezet. Mensen ergeren zich aan verkeersonveilig parkeergedrag en onaangepast, snel rijden. Men zou dan denken dat algemene verontwaardiging en afkeuren zou moeten leiden tot het snel afnemen van het aantal zware ongevallen. Niets is minder waar. Wij worden verder geconfronteerd met een hoog ongevallencijfer te wijten aan snelheid, roekeloos rijgedrag en alcohol en/of drugs", verklaart gouverneur Carl Decaluwé.

Het gezicht van de campagne is dit jaar renner Yves Lampaert. "Naast onze trouwe sponsors prijkt elk jaar een niet onbelangrijk coureur op onze drinkbus", klinkt het. Vorige jaren stonden al renners als Johan Museeuw, Dirk Baert en Eric Leman op de drinkbus. "Yves is een werker zowel in de koers als bij zijn ouders op het landbouwbedrijf. In peloton kreeg hij de bijnaam John Dheere, omwille van feit dat hij een landbouwers zoon is en zelfs tijdens zijn prof-loopbaan nog regelmatig meehelpt op de tractor op de hoeve. Wij kunnen ons geen beter uithangbord voor onze campagne 2023 wensen", zegt Decaluwé.