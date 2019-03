Fiets zelf de beruchte Plugstreets van Gent-Wevelgem

In Mesen wordt officieel de vernieuwde wielerroute 'Gent-Wevelgem in Flanders Fields' geopend. Bijzonder is dat je zelf op de beruchte 'Plugstreets' uit de elitekoers Gent-Wevelgem kan fietsen.

Die 'Plugstreets' zijn onverharde wegen in Ploegsteert bij Komen-Waasten langs herdenkingsplaatsen van WOI. Die plattelandswegen zijn twee jaar geleden opgenomen in het parcours van Gent-Wevelgem. Het is een eerbetoon aan de slachtoffers uit WOI.

Kuitenbijter

De vernieuwde route is 100 km afzien met 3 beruchte 'Plugstreets' en 11 stevige hellingen, waaronder een dubbele beklimming van de Kemmelberg.

Voor de echte liefhebbers: zij kunnen kiezen voor een grotere lus van 128 km. Starten kan in Ieper met een doortocht onder de Menenpoort en daarna het echte klimwerk. Vanuit Kemmel gaat het door Westouter, Boeschepe, Godewaersvelde, Berthen, Bailleul, Loker, Dranouter, Mesen en Komen-Waasten, en dan terug naar Kemmel met een dubbele beklimming van de Kemmelberg. De route is dus grensoverschrijdend door het Vlaamse en Franse Heuvelland.

Parcours?

Het parcours is digitaal beschikbaar maar ook bewegwijzerd. Een wielerkaart is te koop (2 euro) in de webshop van Westtoer.

De route kan ook worden gefietst vanuit Roeselare (KOERS. Museum van de Wielersport) en Wevelgem (Parking Guldenbergplein). De gpx van de routes kunnen worden gedownload via deze websites:

'Homeland of Cycling'

De officiële opening van de vernieuwde wielerroute ‘Gent-Wevelgem in Flanders Fields’ past in het project Homeland of Cycling. De wielerroute ‘Gent-Wevelgem in Flanders Fields’ kadert in het hefboomproject Homeland of Cycling dat gesubsidieerd wordt door Toerisme Vlaanderen.