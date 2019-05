De tunnel verbindt de campussen van Howest, goed voor in totaal zo’n 3500 studenten, maar op termijn worden dat er nog meer want Howest breidt aan beide zijden uit. Zo komt er met de Penta een nieuw hoofdgebouw en straks is er ook de bouw van de Next Level om de groei van de Level op te vangen. De studenten zelf zorgen ervoor dat de tunnel over enkele maanden een echte beleving is.