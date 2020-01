Fiets Bart Tommelein gestolen op nieuwjaarsdrink

Zoals in vele steden en gemeentes was er vandaag ook in Oostende een nieuwjaarsdrink waar alle Oostendenaars samen op het nieuwe jaar konden klinken. Ook burgemeester Tommelein was op de drink aanwezig en was voor de gelegenheid met de fiets afgezakt naar het Wapenplein. Toen de burgemeester echter rond 13h wilde vertrekken, merkte hij op dat zijn fiets verdwenen was. Hij lanceerde prompt een bericht op Facebook met de vraag om mee uit te kijken naar de fiets. Enkele uren later was de fiets alweer terecht. Iemand had hem enkele tientallen meters van zijn oorspronkelijke parkeerplaats verstopt.