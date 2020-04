Festivals werken aan regeling terugbetaling tickets

De meeste festivals proberen binnen de week tot een oplossing te komen. Zowel Cactusfestival in Brugge als het festival Dranouter zeggen nog enkele dagen nodig te hebben om een regeling uit te werken. Ticketkopers van die festivals zullen zelf op de hoogte gebracht worden. Ook het metalfestival Alcatraz is in overleg met de ticketprovider. "Het is een zware klap maar wij hebben begrip voor de beslissing. Een festival in deze periode zou onverantwoord zijn", aldus persverantwoordelijke Bernard De Riemacker. Het ziet ernaar uit dat de meeste festivals in West-Vlaanderen de regeling van Tomorrowland, waarbij tickets geldig blijven voor de edities van 2021, zullen overnemen.

Het festival Leffingeleuren, dat doorgaat vanaf 15 september blijft voorlopig optimistisch. "Wij werken voorzichtig door maar het is heel dubbel. We hopen dat ons festival kan doorgaan maar alles staat onder voorbehoud", vertelt organisator Lode Pauwels.

Lees ook: