Festivals wapenen zich tegen onstuimig weer

Evenementen

Zoals elk weekend vinden er op het strand ook weer tal van evenementen plaats. Dat is onder meer het geval in Zeebrugge op het event 'We Can Dance', maar evengoed in Bredene: 'Bredene Festivalt' en Middelkerke: 'Nostalgie Beach'. Alle organisatoren hebben extra maatregelen genomen om hun tenten en constructies te beveiligen tegen zware windstoten.

Zeebrugge

Brandweer en politie gaven na controle van het festivalterrein van 'We Can Dance' groen licht. Als extra liet de organisatie nog zeecontainers aanrukken als muur rond de tenten tegen de windvlagen. En alles wat los of vast zit is extra verstevigd.

Bredene

Ook op het Paalsteenveld in Bredene is alles stevig verankerd. "Morgenvroeg gaan wij met de veiligheidscel en politie nog eens onze ronde doen om de laatste beslissingen te nemen", zegt waarnemend burgemeester Erwin Feys. "Voor het ogenblik wordt er zeker niks afgelast. Het is winderig maar het zal zeker doenbaar zijn".

Middelkerke

Nog een evenement dat niemand wil missen is Nostalgie Beach in Middelkerke. De organisatie houdt de meteo in het oog en er is voldoende technische bijstand op de festivalsite om in te grijpen bij zwaar stormweer.

Strekdammen

Op zee zal het stormen. Uit voorzorg laat de stad Oostende alvast de beide strekdammen van 10.30 tot 12.00 uur en van 18.25 tot 01.00 uur sluiten.

Bossen en parken

Burgemeester de Fauw en schepen Van Volcem uit Brugge raden hun inwoners intussen af om de bossen en stadsparken te betreden. “De bomen staan vol in blad en zijn momenteel verzwakt door de droogte. Hierdoor is de kans op takbreuk groter, zegt schepen Van Volcem. Burgemeester de Fauw geeft inwoners ook de tip om hun wagen niet onder een boom te parkeren.