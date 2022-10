Festival vol drones, games en techno bij Marine

De Belgische marine organiseert dit weekend voor de derde keer Technofest. De marinebasis van Zeebrugge wordt twee dagen lang omgetoverd tot een festivalterrein. "Al wie interesse heeft in drones, virtual reality en muziek is welkom op ons gratis festival", klinkt het.

Wie aan de Belgische marine, denkt niet meteen aan games en dj-sets. Toch is dat precies waarmee de zeemacht dit weekend uitpakt. "Twee dagen lang kan je op onze basis terecht voor techno, VR-games, drone racing en andere snufjes", zegt Olivier Vogels van de Belgische marine. "Het is een volwaardig belevingsfestival, maar dan met een vette knipoog naar technologie.

Er zijn ook tal van bedrijven aanwezig die zich specialiseren in hoogtechnologische maritieme zaken. We mikken hiermee op alle gamers, racers en cyberboys en -girls." De marine hoopt zowat 20.000 bezoekers te mogen verwelkomen. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kon vrijdag in avant-première het festival bezoeken.

Vacatures in de kijker

De zeemacht wil zijn vloot vernieuwen en heeft nieuw personeel nodig. Tegen 2030 moet het personeelsbestand van 1.400 naar 2.340 mensen gaan. Bij de vacatures zitten heel wat technische profielen. Met het festival hoopt de marine geïnteresseerden aan te spreken. "Wie zich naar aanleiding van het nieuws over Nord Stream-gaspijpleidingen afvraagt wat er zich allemaal onder het wateroppervlak afspeelt, is bij ons aan het juiste adres", zegt Vogels. "Wist je trouwens dat de cloud zich helemaal niet in de lucht, maar wel in zee bevindt?"