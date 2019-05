Festival verwerkt plastic bekers tot sleutelhangers

Het belevings- en muziekfestival W-Fest in Waregem zal bij de volgende editie in augustus gebruikte lege plastic bekers ter plaatse recycleren.

Wie op het festivalterrein lege bierbekers inzamelt, zal die onmiddellijk verwerkt zien worden door Plastiek Boetiek, een initiatief van Teun Swerts en Elise Rouwens: “We sporen elke bezoeker aan tot het verzamelen van plastic bekers. Die worden door ons onmiddellijk verhakkeld, gesmolten en in een voorgemaakte vorm gegoten. Niet veel later kan iedereen zijn of haar sleutelhanger komen afhalen”, zegt Teun.

Uniek in België

Het systeem is uniek op de Belgische markt, en dus nooit eerder op festivals gebruikt: “Het staat ons toe om plastic restafval te verwerken tot kleine objecten zoals borden en bestek. Ons doel is mensen te laten recycleren, van het restafval maken we dus nuttige objecten.”

Het duo heeft inmiddels vijftien vrijwilligers die met het verwerkingssysteem de boer opgaan: “In 2020 willen we uiteraard meer afval verwerken, W-Fest neemt hierbij voortouw.” Door het initiatief zal W-Fest gedurende vier dagen bij benadering een kwart miljoen plastic bekers recycleren: “We zetten ons niet alleen in voor het milieu, ook onze medewerkers worden minder belast. We verwachten dus slechts een fractie aan restafval”, legt organisator Erik De Ridder uit.

Affiche

Op de affiche staan dit jaar namen als The Human League, Jimmy Sommerville, Tony Hadley (Spandau Ballet), Echo & The Bunnymen, The Stranglers, Killing Joke, Nik Kershaw en Howard Jones samen met toonaangevende namen uit de Belgische new wave van toen en nu (Red Zebra, Allez Allez, Lavvi Ebel, Siglo XX en Schmutz).