Festival van de Architectuur strijkt neer in Oostende

Het resultaat daarvan wordt zaterdag voorgesteld in De Grote Post in Oostende. De badstad organiseert tot en met zondag allerlei expo's, wandelingen en workshops. Zo toverden leerlingen van het zesde leerjaar vandaag het Leandre Vilainplein om tot een knusse leefomgeving. Ze gingen daarvoor aan de slag met buizen, kussens en lakens.

Het Vlaams Architectuurinstituut organiseert elke twee jaar het Festival van de architectuur. De bedoeling is om iedereen vier dagen lang te laten proeven van architectuur in de breedste zin van het woord. Elke editie vindt het festival in een andere stad plaats. Na Antwerpen en Gent, is het dit jaar dus de beurt aan Oostende.