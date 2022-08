Festival Dranouter sluit 48ste editie af met 51.000 bezoekers

Het dorpje Dranouter was op 5, 6 en 7 augustus opnieuw het decor voor Festival Dranouter. "Met maar liefst 51.000 gelukkige festivalbezoekers, kon de 48ste editie van Festival Dranouter niet beter verlopen", klinkt het bij organisator Bavo Vanden Broeck. "Nadat eerder deze week onze zaterdagtickets, weekendtickets en 2-daagse tickets uitverkocht waren in voorverkoop, kunnen we nu ook laten weten dat onze zondagtickets aan de deur uitverkocht zijn. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt."

Beste van het Westen

Donderdag trapte Preuteleute het festival op gang. Op vrijdag trakteerde de Vlaamse folkband Marvara het publiek op shotjes en liet de Duitse brassband Querbeat twee festivalgangers surfen op opblaasflamingo's. Zaterdag Speelde SX Unplugged hun allerlaatste concert. Het publiek stroomde massaal toe voor Het Beste Van 't Westen, een allstars project met Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal, en Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes. Kenji Minogue en Stefanie Callebaut (SX) wipten op het podium als surprise special guests.

Op zondag namen zo'n 350 lopers deel aan Dranouter Trail, het loopparcours op het festivalterrein.

De 49ste editie van Festival Dranouter zal plaatsvinden op 4-5-6 augustus 2023