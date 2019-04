Festival Dranouter lost laatste namen

Deze artiesten zie je er deze zomer ook aan het werk: Joan As Police Woman, Dubioza Kolektiv, Geike, Dez Mona, The Bony King Of Nowhere, The Celtic Social Club, Jan Verstraeten, Bears Of Legend, Berlaen, Jokke Schreurs, Eva De Roovere, Ekko, Anavantou, Tondo, Tenorin, Sirus, Siobhan Miller, Boom'n van de Weireld en Kotjesvolk.

Op de affiche stonden al o.a. The Kooks, Tom Odell, Black Box Revelation, Tourist LeMC, Jasper Steverlinck, Novastar, Ibeyi, Zwangere Guy en SX. Alle bands die spelen op de podia Mainstage, Club, Kerk en De Voute zijn nu bekend, maar er komen nog een pak theateracts, fanfares en DJ's bij op het programma.