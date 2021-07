Festival Dranouter geeft KSA onderdak

Door de ongeziene wateroverlast van vorige week, zagen veel jeugdverenigingen hun zomerkamp letterlijk in het water vallen. Ook de KSA van Mortsel moest de plannen wijzigen. Via via kwamen ze terecht bij Festival Dranouter.

“Ons zomerkamp stond gepland van dinsdag 20 juli tot en met 29 juli in Rochefort”, vertelt hoofdleidster Lotte Torney (23) van KSA Mortsel. “Toen we vorige week donderdag de berichten van de hevige regen in de Ardennen hoorden, gingen we zelf voorzichtig al op zoek naar een back-up, voor het geval dat… Vrijdag stond op de site van Rochefort te lezen dat jeugdkampen verboden waren tot en met 31 augustus. Dan was het definitief dat ons zomerkamp niet zou kunnen doorgaan in de Ardennen. Gelukkig kende een collega van mijn papa iemand die ons misschien wel kon verder helpen...”

Stille Camping Zone

Die collega was Koen Dendoncker uit Deerlijk, al jarenlang vrijwilliger bij Festival Dranouter. “Onze vrijwilliger Koen belde ons donderdag op met de vraag of we een weide ter beschikking konden stellen voor de KSA van Mortsel”, pikt Bavo Vanden Broeck, festivalorganisator van Festival Dranouter in. “Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen van de Dranouter Zomersessies XL, onze coronaproof versie van Festival Dranouter. Deze festivaldagen plaats van 5 tot en met 8 augustus op onze grote festivalweide aan de Dikkebusstraat in Dranouter. Om de Dranouter Zomersessies XL veilig en coronaproof te organiseren, biedt de organisatie dit jaar geen camping aan."

"De weide van de Stille Camping Zone – ook wel de ‘gezinscamping’ genoemd – in de Dranouterstraat wordt deze zomer dus niet gebruikt door festivalgangers. We checkten eerst of de weide gemaaid en in goede staat was, daarna gaven we de KSA van Mortsel het verlossende antwoord dat ze in Dranouter konden langskomen voor hun zomerkamp.”

Divakamp

“We waren erg blij dat we zo snel antwoord kregen van de festivalorganisatie”, aldus hoofdleidster Lotte. “Zondag kwamen we al langs met onze vrachtwagen met groot materiaal. Vandaag, dinsdag 20 juli, is ons kamp gestart. Op dit moment zijn onze leden van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar al aanwezig op onze nieuwe kampplek. Zij kwamen aan met de bus. Ondertussen zijn onze oudere leden, van het eerste en het tweede middelbaar, onderweg naar Dranouter met de fiets. In totaal kamperen we hier met 100 leden en 50 leidinggevenden. Ons kamp duurt nog tot 29 juli, met de leiding blijven we tot 31 juli.”