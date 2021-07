Festival 'De Waterbek' in Ardooie: veilig genieten

Het gemeentebestuur van Ardooie organiseerde dit weekend het Festival 'De Waterbek'. Om veilig te kunnen genieten, werden tickets in bubbels van 2, 4 of 8 personen aangeboden, mét zitplaats.

Het festival 'De Waterbek' in Ardooie is het eerste grote festival in midden West-Vlaanderen en was meteen uitverkocht. De tickets werden opgedeeld in bubbels, elke bubbel kreeg een tafel. Het mooie weer en de muziek zorgde ervoor dat de sfeer er meteen in zat, want iedereen had duidelijk naar dit moment van herwonnen vrijheid toegeleefd. Op de affiche prijken toppers als Jaap en Pommelien, Cleymans & Van Geel en Guy Swinnen Band.

Ardooie wil ‘De Waterbek’ als een vaste waarde op de festivalkalender plaatsen. En de gemeente stond erop dat het dit jaar zou georganiseerd worden, want heel wat mensen kunnen niet op reis en de donkere periode heeft zwaar gewogen op de gemoedsgesteldheid.

"Het is noodzakelijk na een dergelijk zwakke periode dat ze zich kunnen uitleven. En je kunt je niet inbeelden hoe blij ik ben wanneer ik mensen ontmoet die blij zijn, plezier maken, die meezingen, die zeggen: we zijn vrij. De gevangenis is weg", vertelt Karlos Callens, burgemeester van Ardooie.