Festival Brugge stilgelegd nadat man brandblusser leegspuit, enkele festivalgangers onwel

Het kleinschalig dancefestival Nomade Open Air in Brugge is gisteravond anderhalf uur voor het einde stilgelegd. Een onbekende man spoot er een brandblusser leeg op de mengtafel. Enkele festivalgangers werden onwel. Dat bevestigt de politie van Brugge.

Net voor de Belgische DJ Gaāl zou beginnen aan zijn set, omstreeks 23u, spoot een onbekende man een brandblusapparaat leeg op het mengpaneel. Er verspreidde zich meteen een grote poederwolk waardoor enkele festivalgangers bedwelmd raakten en kort onwel werden. Niemand raakte ernstig gewond. De organisatie besloot het festival, zo'n anderhalf uur voor het voorziene einde, stil te leggen.

De motieven van de man zijn nog niet gekend. De organisatie van het festival heeft klacht ingediend bij de politie, het onderzoek loopt.

Organisatie doet oproep

Intussen doet Nomade, de organisator, een oproep naar de festivalgangers om zoveel mogelijk informatie te bezorgen over het incident. "Alle info in verband met de dader van het incident is broodnodig om het voortbestaan van dit concept te verzekeren", klinkt het.

Nomade Open Air is een kleinschalig dancefestival in open lucht in Brugge, langs het kanaal Gent-Oostende. In 2020 kon het evenement niet doorgaan door de pandemie, en ook vorig voorjaar liet Covid het niet toe om onbezorgd en zonder mondmasker te feesten.