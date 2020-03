Fenomenaal maar eng: een vuurshow... onder Parijs!

Evident is het allemaal niet. Na een trektocht van twee uur kwamen de twee ter plaatse. En in de vaak krappe ruimtes, met heel wat materiaal was het brandgevaar groot. Maar Flor Expeels is ervaren, zo is hij wereldrecordhouder vuurspuwen, en ook Christophe Lefebvre is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Grenzen verleggen, heet zoiets. En het zorgt in ieder geval voor spectaculaire beelden. De stunt dateert trouwens nog van voor de coronacrisis. Het filmpje en het hele verhaal vind je ook via deze link.